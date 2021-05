Zou het druk zijn op de milieustraat in Klundert? Effe kijken op de webcam!

Positieve digiborden in heel West-Bra­bant moeten hoop bieden in coronatijd: ‘We zijn er bijna’

10 mei HUIJBERGEN - Een groot digitaal reclamebord middenin de dorpskern? De bewoners van Huijbergen schrokken zich een hoedje. ,,Dat lelijke ding verpest ons dorpshart”, was de mening van bewoners. Maar wat blijkt: de tekst op het bord is bedoeld om iedereen een hart onder de riem te steken in coronatijd. Ze staan door heel West-Brabant.