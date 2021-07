Zorgen ZLTO over akkerranden: ‘Natuurgebiedjes niet bedoeld voor uitlaten van de hond’

Opkopers slaan hun slag op camping Bovensluis: 'Ik zie het niet rooskleu­rig in’

30 juni WILLEMSTAD - Het is een komen en gaan van opkopers op camping Bovensluis in Willemstad. Veel huurders hebben hun caravan of chalet verkocht na het bericht van de nieuwe campingeigenaar dat op termijn alles moet wijken voor een recreatiepark met luxe vakantiewoningen.