Zorgen over stortplaats met mogelijke asbestdumping naast de Heijningseweg

HEIJNINGEN - Er is onrust ontstaan over een vuilstortplaats die ontstaan is naast de Oude Heijningseweg in Heijningen. Er zou mogelijk asbest gedumpt zijn. Jack Lems van Onafhankelijk Moerdijk heeft hier vragen over gesteld aan het college van B en W.

Aanvankelijk twijfelde Jack Lems van Onafhankelijk Moerdijk nog of de melding over de vuilstort geen grap was. ,,Want het bericht kwam binnen op 1 april. De dag erna ben ik gaan kijken en ik ben heel erg geschrokken van wat ik zag."

Over de melding van de asbeststort zegt hij niet te twijfelen. ,,Degene die dat zegt is deskundig. Hij weet waar hij over praat." De stortplaats ligt ten zuidoosten van het viaduct. Een bezorgde bewoner heeft Onafhankelijk Moerdijk erover ingeseind, zo meldt de fractie. Volgens de partij is er al in 2013 een melding gedaan over de vuilstort.

Milieudienst

Volgens het schrijven van de partij zijn er toen al twee rechercheurs van de milieudienst uit Breda langs geweest. Daar zou toen geen vervolg op gekomen zijn omdat er nooit opdracht voor een onderzoek is gegeven.

De situatie is er stukken slechter op geworden doordat er in de loop der tijden steeds meer afval bijgestort is. Onafhankelijk Moerdijk maakt gewag van tarragrond, havenslib, autobanden en zichtbaar met puin vervuilde grond.

Asbesthoudend puin

Een ooggetuige zou in het verleden hebben gezien dat er asbesthoudend puin gestort is. Die zou daarna bedekt zijn met aarde, die inmiddels begroeid is.

De stortplaats ligt langs de Oude Heiningsedijk en loopt door tot aan de rijksweg, waar het viaduct begint. Het baart de partij ook zorgen dat in de directe omgeving van de stortplaats een boomgaard ligt. ,,Daarom bestaat het gevaar, dat via het grondwater de vervuiling in het fruit terecht komt", schrijft de partij.

Grondmonsters

Het college krijgt nu de vraag wie de eigenaar van de grond is en wie het vuil gestort hebben. Ook wil Onafhankelijk Moerdijk weten of er ooit grondmonsters genomen zijn en of er wel eens handhavend opgetreden is.