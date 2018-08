Zorgen over staat van bomen tussen Zevenbergen en Moerdijk

Dat meldt burgerlid Jan Oskam van de ChristenUnie in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Langs de dijken staan honderden bomen. Volgens Oskam brak kort geleden op een vrijwel windstille dag een boom spontaan af. ,,Deze stond aan de rechtse kant en is gelukkig niet op de dijk maar op het land gevallen. De boom is net boven de grond afgebroken en er is goed te zien is dat ie aan de onderzijde hol is en dat het hout vrijwel geheel vermolmd is.''

Scholen

Oskam heeft van omwonenden begrepen dat meer bomen het zichtbaar moeilijk hebben. ,,Onlangs is er flink gesnoeid en zijn dode takken verwijderd. Daar is men zeer content over, want nu kunnen minder takken spontaan afbreken en op de dijk komen. Maar nu voelen omwonenden zich weer onveilig door de ontstane situatie van plotseling afbrekende bomen. Bovendien gaan straks de scholen weer beginnen en fietsen er weer scholieren over de dijk.''