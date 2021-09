Zorgen om waardeloze schapenwol: 'De wol kan in de verbrandingsoven eindigen’

Moeite met die Corona­Check-app? In Et­ten-Leur en Moerdijk kun je om hulp vragen

18 september ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - De KBO in Etten-Leur wordt nog niet overstelpt met vragen over de digitale coronapas, meldt voorzitter Jack Oomen. Maar als mensen moeite hebben de app aan de praat te krijgen wil de KBO daar best bij helpen. Ook het Digi-Taalhuis in Etten-Leur organiseert een speciale avond om mensen hierbij te helpen.