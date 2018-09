Zorgatelier geopend voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel: 'Alles kan, niets moet'

KLUNDERT - Het nieuwe zorgatelier 'De Binnentuin' is in de Hilsepoort in Klundert geopend voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het initiatief komt van Ellen Willemse. Volgens haar is er te weinig aandacht voor mensen met NAH. "Er is hier niets voor die mensen."

In De Binnentuin heerst een gevoel van ontspanning en gezelligheid. Het heeft veel weg van een knusse huiskamer. In het midden staat een grote tafel vol met kapot geknipte tijdschriften, want vandaag wordt er een 'moodboard' gemaakt.

Rust en gezelligheid

In totaal zijn ze met z'n vieren. Naast eigenaar Ellen, komen Kitty, Lara en Elly hier doen wat ze het allerleukst vinden: gezellig kletsen en creatief bezig zijn. Ellen kiest bewust voor een kleine groep, omdat iedereen zo de aandacht krijgt die hij of zij verdient. "Mensen met NAH kunnen slecht prikkels verwerken, dus voor hun is rust heel belangrijk", legt ze uit. "Ons maximum ligt daarom ook bij zeven personen."

Voor Elly is dat ook de voornaamste reden waarom ze steeds terug blijft komen. "Ik vind het ontzettend fijn hier", vertelt ze glimlachend. "Ik krijg hier mijn rust en kan kletsen met leeftijdsgenoten. Wat wil je nog meer!"

Te weinig aandacht

In West-Brabant wordt er veel georganiseerd voor mensen met dementie, maar voor niet-aangeboren hersenletsel wordt weinig aandacht gevraagd. Slachtoffers van NAH komen vaak plotseling thuis te zitten na een lange revalidatieperiode. Voor deze mensen wilde Ellen wat doen.