Zonnige actieterrassen in Willemstad, Zevenbergen en Etten-Leur blijven leeg

achter de schermen Fee geeft jeugd een stem: ‘Het is zó belangrijk dat zij in de krant staan’

26 februari Met rode wangen je mening geven over het nieuws. Je zal maar jong zijn en door de krant geïnterviewd worden! De rivaliteit tussen dorpen, de wens om ooit in een grote stad te gaan wonen en de sores die alle jongeren ondervinden. Dat lees je allemaal terug in de rubriek Jong In.