Zonder Boer geen Voer nu op kinderboerderij in Zevenbergen te zien

ZEVENBERGEN - Vijfduizend jaar geleden was iedereen boer. Elke familie had een akker, een moestuin en vee. Het is een van de eerste dingen die de kinderen leren bij een bezoek aan de tentoonstelling Zonder Boer geen Voer, die momenteel in kinderboerderij De Dierenploeg in Zevenbergen is te zien.