Zoektocht nieuwe plek brandweerkazerne Willemstad levert niks op: ‘Iedereen vraagt de hoofdprijs’

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Alles voor de club. In dit geval de jarige club. Bij DHV in Zevenbergschen Hoek is een Sexy MannenKalender in de maak. Voetballers gingen er donderdagavond met de billen voor bloot. ,,Ik kwam er niet onderuit.”

10 juni