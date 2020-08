Zoektocht naar nieuwe locatie voor Willemstadse brandweerkazerne van start

De huidige brandweerkazerne aan de Landpoortstraat in Willemstad - in de vesting zelf - is gebouwd in 1953. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige huisvestingseisen. Dat staat in een document dat het college voorlegt aan de raad. Het gebouw is verouderd en de ruimtes zijn te klein en onlogisch ingedeeld. ,,Het is al langer duidelijk dat het gebouw niet meer van deze tijd is”, laat een gemeentewoordvoerder weten. ,,Het was dus al langer een aandachtspunt. Op een gegeven moment wordt vervanging steeds noodzakelijker. Op dat punt zijn we nu beland.”