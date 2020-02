Zo ziet ‘Typisch Moerdijk’ er uit in nieuwe hal gemeentehuis

Quote Het liefst hadden we ieder dorp of stad in de spotlights gezet, maar dat is met acht deuren niet mogelijk Jack van Dorst, wethouder Moerdijk De gemeente scheef in december met het oog op de verbouwing van de gemeentehal een fotowedstrijd uit. Gezocht: typisch Moerdijkse tafereeltjes. ,,Een van de uitgangspunten bij de herinrichting was dat de hal herkenbaar ‘Moerdijk’ moest zijn”, legt wethouder Jack van Dorst uit.

Dertig fotografen leverden in totaal 190 foto's aan. ,,Er zaten werkelijk prachtige foto’s tussen. Het was een lastige opgave om er acht te kiezen. Het liefst hadden we ieder dorp of stad in de spotlights gezet, maar dat is met acht deuren niet mogelijk.”

Volledig scherm Deze foto van Ate de Waard van de Mark in Standdaarbuiten is ook uitverkozen. © Ate de Waard

Quote Ik maak altijd foto’s als ik met de hond ga wandelen. Ik kom onderweg van alles tegen Madeleine Vrolings Een foto van de heropende haven in Zevenbergen mag in de ogen van de gemeente niet ontbreken. Omdat het graafwerk pas eind dit jaar klaar is, komt er eerst een artist's impression. Die wordt na de voltooiing van het werk vervangen door een actuele foto. ,,Ook het haven- en industrieterrein Moerdijk is onlosmakelijk verbonden met de gemeente. Omdat onder de inzendingen geen bruikbare foto zat, hebben we gekozen voor een foto van Port of Moerdijk, gemaakt door Danny Cornelissen van Port Pictures.”

Vrolings fotografeerde een lammetje op een dijk bij Klundert. ,,Ik maak altijd foto’s als ik met de hond ga wandelen. Ik kom onderweg van alles tegen.” Van haar hand ook een foto van een vlinder en een bij in een tuin. ,,Ik plaats mijn natuurfoto’s op een eigen website. Het is mijn hobby.”

Volledig scherm Foto van Kenneth Bhagwandien van de Stenen Poppen in Klundert. © Kenneth Bhagwandien

In de hal zijn straks ook twee foto’s van Kenneth Bhagwandien te zien: van de Moerdijkbrug en van de Stenen Poppen in Klundert. Ook een foto van Ate de Waard van de Mark in Standdaarbuiten is verkozen, evenals een foto van de haven in Willemstad van Annie Post.

De herinrichting van de hal in het gemeentehuis vordert gestaag. Op 31 januari is het tweede deel van de vloer eruit gehaald en de balies zijn ondertussen in gebruik genomen.

Volledig scherm Madeleine Vrolings fotografeerde dit lammetje op een dijk nabij Klundert. De foto krijgt een plekje in de nieuwe hal van het gemeentehuis. © Madeleine Vrolings

Volledig scherm Het haven- en industrieterrein van Moerdijk. © Danny Cornelissen/Port pictures