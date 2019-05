Zo ziet het nieuwe dorpshart van Moerdijk er uit

VIDEOMOERDIJK - De metamorfose van de voormalige Stephanuskerk in Moerdijk is zo goed als klaar. Aannemersbedrijf De Krom is bezig met de laatste klusjes. ,,Onze droom wordt verwezenlijkt. Het vertrouwen van de gemeente in de toekomst van Moerdijk wordt nu ook tastbaar”, is Jan Eestermans van de dorpstafel vol lof over het nieuwe dorpshart.