Zo ziet de nieuwe huisartsenpraktijk in Fijnaart eruit

Inbraken op klaarlich­te dag: dronken mannen waren op zoek naar drank

7 juli BREDA /FIJNAART/NOORDHOEK- Twee dronken mannen uit het voormalige Joegoslavië (52 en 45) probeerden op 9 april op klaarlichte dag in te breken in en bij woningen in Fijnaart en Noordhoek. Ze zouden daarom negen maanden de cel in moeten, eiste officier van justitie Pauline Lanslots vrijdag in de rechtbank in Breda.