Zo ziet de nieuwe begraafplaats Noordtoren in Zevenbergen eruit

ZEVENBERGEN - De nieuwe begraafplaats Noordtoren aan de Klundertseweg in Zevenbergen is al zo ver klaar dat vrijdag al de eerste begrafenis plaats kan vinden.

Hoewel een officiële opening nog niet gepland is, is de begraafplaats wel toegankelijk voor belangstellenden. ,,De hekken zijn weg. Iedereen mag voortaan komen kijken hoe het eruit ziet; graag zelfs", moedigt projectleider Marjan Dat aan.

Quote Deze begraaf­plaats is ontworpen met eigen ideeën Marjan Dat , Projectleider begraafplaats Noordtoren Zevenbergen

Ze geeft aan zonder meer trots te zijn op wat is bereikt sinds de start van de bouw vorig jaar, samen met adviseur groen van de gemeente Hans van Merriënboer en uitvoerder van de aannemer Rob Mollen. ,,Het bijzondere van deze begraafplaats is dat alle mogelijkheden en wensen ten aanzien van begraven zijn meegenomen. Hier is ontworpen met eigentijdse ideeën.”

Kinderbegraafplaats

Op Noordtoren is naast de meer traditionele paden waar graven in rijen naast elkaar komen te liggen, van alles te vinden dat de huidige tijdgeest weerspiegelt: een kinderbegraafplaats, een natuurbegraafplaats, een urnenvijver, twee urnenmuren en een strooiveld.

Straks één bloemenweide

Vooral de natuurbegraafplaats is helemaal van deze tijd: de overledenen worden hier begraven zonder gedenkteken. Alleen beplanting dekt het graf. Straks wordt het één bloemenweide, verzekert Dat. Er is volgens haar nu al belangstelling voor: ,,Zelfs vanuit Etten-Leur.” Ook weer niet zó vreemd, want de dichtstbijzijnde natuurbegraafplaats bevond zich tot nu toe in Chaam.

Alles natuur wat de klok slaat

Maar ook buiten de natuurbegraafplaats is het allemaal natuur wat de klok slaat in het ontwerp en de uitvoering, stellen Mollen en van Merriënboer. Laatstgenoemde heeft de beplanting voor zijn rekening genomen: bomen, struiken en veel bij-vriendelijke gewassen. Over de invulling van elke vierkante meter is nagedacht. ,,Alles is nu gezaaid en geplant. Moet je straks eens zien hoe het eruit ziet!", zegt Mollen enthousiast.

De laatste klusjes

De parkeerplaatsen aan de achterzijde zijn ook klaar. Resteren nog de laatste klusjes: het plaatsen van gieters, het planten van waterplanten in het bassin van 10 bij 30 meter en het creëren van een gedenkhoekje voor overleden ongeboren kinderen.

Wie wil aula exploiteren?