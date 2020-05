Zó wil Zevenbergse horeca overleven: zelfs terrassen op de Markt

Sluit deze basis­school vanwege te weinig leerlingen? ‘Ik zie het niet zo positief in’

13:08 KLUNDERT - De kans dat basisschool De Cocon in Klundert open blijft is klein, zegt directeur Jan Veenker van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO). ,,De medezeggenschapsraad van de school is nu aan zet. Als die met een gedegen plan komt, gaan wij daar graag mee aan de slag. Maar ik zie het niet zo positief in.”