Zo wil gemeente Moerdijk 2 miljoen bezuinigen

ZEVENBERGEN - Grootse plannen zoals een bioscoopcomplex in Zevenbergen kunnen de ijskast in. Maar verder weet de gemeente Moerdijk de tering aardig naar de nering te zetten, waar het de noodzakelijke bezuiniging van 2 miljoen euro op de begroting van 2021, 110 miljoen euro, betreft.

,,Alles wat we in gang hebben gezet, gaat zeker door", bevestigt wethouder financiën Jack van Dorst. ,,Veel dingen blijven dus zoals ze zijn. Zo zullen we het grootste deel van de doelstellingen uit de begroting en het bestuursakkoord uitvoeren. Ook het merendeel van de gemeentelijke taken blijven we onverminderd doen.”

Lasten voor inwoners niet omhoog

Uitgangspunt voor de bezuinigingsklus is dat de lasten voor inwoners gelijk blijven. Het college doet daarom voorstellen aan de raad voor maatregelen die leiden tot een verlaging van enkel de gemeentelijke uitgaven.

4,50 euro per maand meer

De OZB blijft in 2021 gelijk, afgezien van een inflatiecorrectie van 1,8 procent. In totaal stijgen de gezinsgebonden heffingen (OZB, afval en riool) met gemiddeld 7,4 procent. Voor een huishouden met een eigen woning komt dat bij een gemiddelde woningprijs neer op zo’n 4 euro 50 per maand. ,,Daarmee is Moerdijk nog steeds een relatief goedkope gemeente", zegt Van Dorst.

Gepuzzeld

De afgelopen maanden heeft hij met zijn financiële team flink gepuzzeld om te kijken waar het snijden in het vlees het minst pijn doet. Van de negentig opties zijn er zeventig uitgekozen.

,,Dit is ons voorstel aan de gemeenteraad", zegt hij erbij, ,,deze beslist op 12 november of ze het ermee eens is.” Daar gaat op 27 oktober nog een commissievergadering aan vooraf. Plus, en dat is bijzonder, en inspraakavond op 26 oktober. ,,Het leek ons wel chic om organisaties de gelegenheid te geven om te reageren op onze plannen", legt burgemeester Jac Klijs uit.

'Forse ombuigingen’ bij sport en cultuur

Na 12 november is definitief duidelijk welke organisaties worden geraakt door de maatregelen. Wethouder Eef Schoneveld verwacht in elk geval ‘forse ombuigingen’ op het vlak van sport en cultuur.

Bravoflex duurder

Volledig scherm Vervoer met Bravoflex vanaf de bushalte voor de Westhoek in Zevenbergen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Daarnaast stelt het college voor het gebruik van Bravoflex duurder te maken en minder geld uit te geven aan het onderhoud van de openbare ruimte. Op zaken als klimaatadaptatie en energietransitie wordt ook bezuinigd.

Corona geen spelbreker

Corona is nog geen spelbreker, zegt burgemeester Klijs. ,,We hebben natuurlijk extra uitgaven. Daar houden we in die zin rekening mee door hiervoor 1 miljoen euro uit de spaarrekening te reserveren. Maar we zijn nog steeds een financieel gezonde gemeente.”