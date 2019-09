Zo wil de Vestingstedendagen in Willemstad jongeren aantrekken

Druiven zijn zuur in Helwijk: ‘Hier net zo veel kabaal van A4’

6:00 HELWIJK - Er mag met Heijningen dan een belangrijke slag zijn geslagen, de strijd tegen de geluidsoverlast van de A4 is nog niet gestreden in de gemeente Moerdijk. Want ook bij Helwijk moet het snel komen van maatregelen. ,,Er moet hier absoluut ook iets gebeuren”, zeggen bewoners en wethouder Désirée Brummans eensgezind.