Zo transformeert het Oude Raadhuis in het ‘Nieuwe’ Raadhuis: ‘Willemstad is Amsterdam in het piepklein’

WILLEMSTAD - Trouwlocatie, vergaderruimtes, private dining, exposities, congressen, webcam in de toren en in de zomer elke zaterdagmiddag live muziek: zo veel gaat in het Oude Raadhuis in Willemstad veranderen dat je over een maand of vier gerust van het Nieuwe Raadhuis kunt spreken.