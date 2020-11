Zo stapten Frans Bauer en zijn Mariska 12,5 jaar geleden in het huwelijksbootje

Frans en Mariska Bauer hebben wat te vieren vandaag. Onder het toeziend oog van honderden fans stapte Frans Bauer vandaag 12,5 jaar geleden met zijn Mariska in het huwelijksbootje in de basiliek van Oudenbosch. Zo verliep deze dag uit duizend dromen op een stralende, warme dag in mei.

De dag begint bij het Mauritshuis in Willemstad met het burgerlijk huwelijk. De pers heeft zich verzameld op het grasveld bij het Mauritshuis. Enkele honderden fans zijn op de been om een glimp van het bruidspaar op te vangen. In een antieke witte Bentley komen de Bauers aan. Allen van top tot teen in crèmewit gestoken: Frans en de jongens in precies dezelfde pakken, stropdassen en schoenen. Mariska in een vorstelijke jurk bestikt met glinsterende steentjes, een meterslange sleep en dito sluier en wit boeket rozen.

Volledig scherm Het burgerlijk huwelijk werd gesloten in het Mauritshuis in Willemstad. © ANP

Onder de genodigden geen pers, behalve de Stampersgatse Bauer-biograaf Louis Bovée en Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds. Het babbelblad Privé heeft, met SBS Shownieuws, alle rechten van de bruiloft gekocht en mag dus als enige met fotografen en verslaggevers Mauritshuis en basiliek binnen.

In het Mauritshuis verbindt ambtenaar van de burgerlijke stand Anneke van Meel het verliefde paar in de echt. Wat buiten volgt is een uitgebreid rondje langs de fans en uiteraard een eerste kus en plein public op het bruggetje.

Volledig scherm En jawel: de kus in Willemstad. © ROBERT VAN DEN BERGE

Dik tweeduizend fans

De roomwitte limousine glijdt vervolgens Willemstad uit, maar komt abrupt al na vijftig meter tot stilstand. Frans ziet één van zijn grootste fans uit ‘s-Gravendeel en laat de chauffeur op de rem trappen. De charmezanger stapt uit en omhelst de man in de rolstoel. Vervolgens gaat de wagen echt naar de basiliek in Oudenbosch. Naar schatting zijn hier dik tweeduizend fans op de been. De gemeente heeft extra watertappunten geregeld om de hitte draaglijk te maken voor de wachtenden. Tevens worden er chocolade Zoenen uitgedeeld.

Burgemeester Osterloh heet samen met pastoor Maickel Prasing het bruidspaar op de lange rode loper voor de basiliek welkom. Prasing zegent hen met flink veel verfrissend wijwatergespetter. In een dienst van zo'n anderhalf uur wordt het huwelijk ook kerkelijk bezegeld en kan het kersverse bruidspaar twee duiven loslaten voor de basiliek.

De volkszanger neemt uitgebreid de tijd om de felicitaties van de fans in ontvangst te nemen en staat de pers te woord. Af en toe vergeet hij even zijn bruid en moet Mariska dan weer eens ferm haar arm door de zijne steken, om hem eraan te herinneren dat het hun trouwdag is, en niet een optreden.

Volledig scherm Frans en Mariska Bauer staan na de plechtigheid uitgebreid de pers te woord. © Arie Kievit

Volledig scherm Het kersverse bruidspaar toont de ringen. © ANP

Volledig scherm Af en toe vergeet Frans even zijn bruid. © ROBERT VAN DEN BERGE

Na de kerkelijke inzegening verplaatst het bruidspaar met zo'n tweehonderd gasten naar partyschip Jules Verne in Willemstad voor een knallend feest, ver weg op het water. Het schip zet koers richting Rotterdam. René Froger wordt per helikopter ingevlogen voor één van de verrassingsacts van de avond. Rond middernacht keer de Jules Verne terug in de haven van Willemstad, waar vuurwerk de dag afsluit.

Volledig scherm Partyschip Jules Verne in de haven van Willemstad, waar ’s avonds het feest pas echt losbarst. © THOM VAN AMSTERDAM

