Zo probeert gemeente Moerdijk een stinkende gft-bak met maden erin te voorkomen

Of het ook echt zover komt, is aan de gemeenteraad. Die neemt in april een besluit over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het gft-afval in juni, juli en augustus bij wijze van proef elke week op te halen. Normaal is dat een keer in de twee weken. Bevalt dat, dan wordt de service vanaf komend jaar structureel ingevoerd in de warme maanden.