Zó pakte Willemstad overlast terrassen aan

WILLEMSTAD - Er lijkt een einde te zijn gekomen aan het jarenlange gesteggel tussen bewoners en horeca-ondernemers in Willemstad over sluitingstijden.

Tijdens intensieve controles vorig jaar is geen enkele keer geluidsoverlast waargenomen.

,,In de maanden mei tot en met september 2019 hebben onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s, AV) op verschillende dagen en tijdstippen, dus ook in de weekends, het naleven van de nieuwe sluitingstijden gecontroleerd”, legt een woordvoerder uit. ,,Over het algemeen hebben ze zich daar goed aan gehouden.”

Ze geeft de conclusie onder voorbehoud: ,,De controles van onze boa’s blijven momentopnames.”

Geen proces-verbaal opgemaakt

De boa’s hebben op vijftig avonden controles uitgeoefend. In 22 procent van de gevallen was er nog sprake van aanwezigen op het terras na de toegestane sluitingstijden.

Het overgrote deel daarvan was personeel dat na werktijd nog wat aan het nuttigen was. Sommige ondernemers zijn daar op aangesproken, maar in geen van de gevallen bleek een proces-verbaal noodzakelijk.

In het verleden klaagden sommige bewoners over nachtelijk lawaai in de Voorstraat, waar de meeste horeca is gehuisvest. Daarop heeft de gemeente Moerdijk in februari 2019 stappen genomen door de sluitingstijden aan te passen. Door de week gaan de cafés en restaurants - inclusief terrassen - om 23.00 uur dicht, in het weekend om middernacht.

Uitzondering op de regel

Daarmee vormt deze Willemstadse straat een uitzondering op de regel. Elders in de gemeente Moerdijk geldt van maandag tot en met vrijdag 01.00 uur als sluittijd voor een terras en op zaterdag en zondag 02.00 uur.

Voorzichtig tevreden

Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk is voorzichtig tevreden over het verloop. ,,Ik heb weinig klachten gehoord. Het maatwerk wat betreft Willemstad, een compromis tussen bewoners en horeca, lijkt te werken.”

Er loopt nog wel een ander onderzoek. Van 5 augustus tot en met 5 september 2019 zijn permanente geluidsmetingen uitgevoerd in het gebied Voorstraat-Benedenkade. ,,Het is nog even wachten op de analyse van deze data", zegt de woordvoerder.

Jet Laarman van Hotel en restaurant Trusten, met terrassen aan de gevel en op het middenpad van de Voorstraat, zegt dat ze altijd heeft gevonden dat de hele discussie over geluidsoverlast van de horeca ‘nergens over gaat’. ,,Van omwonenden heb ik niets meer gehoord. En als het over herrie gaat: er rijden hier ook wel eens motoren of luidruchtige auto's door de straat. Dat vind ik zelf ook irritant.”