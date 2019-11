Zo ondervind je de minste hinder van verbouwing Zevenbergs gemeentehuis

De bij is geen bijzaak in Moerdijk: gemeente is ‘bijvrien­de­lijk­ste’ van Nederland

9:00 ZEVENBERGEN/KLUNDERT - Moerdijk is door Nederland Zoemt verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van ons land. Dat is vrijdagmorgen bekendgemaakt. Wethouder Désirée Brummans ontvangt de prijs morgen tijdens de Natuurwerkdag in Klundert.