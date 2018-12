Zo, nu eerst een... Punt achter terrasdiscussie Voorstraat Willemstad

Een hufter­proof speeltoe­stel bij Markland College Zevenber­gen

18 december ZEVENBERGEN - 'Bouw een prototype van een duurzaam, interactief en hufterproof speeltoestel dat ook nog eens zelfvoorzienend is in energie'. Het klinkt als een opgave waar knappe koppen jaren over steggelen. Toch lukte het groep 8'ers van verschillende basisscholen in acht weken tijd.