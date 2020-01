Zo leren Zevenbergse kinderen over Vermeers 'Meisje met de parel’

Da's geen kattenpis. En het mooie is: ze vinden het nog leuk ook. Ligt natuurlijk ook aan de manier waarop je het brengt en wat je ermee doet. Laat dat maar aan San Vermaas (55) over. Gepokt en gemazeld als docent textiele vormgeving in het onderwijs, staat ze bij wijze van uitzondering voor één keer weer zelf voor de klas.

Cultuurcoach

Vermaas is sinds twee jaar bij de organisatie Meer Moerdijk cultuurcoach van de gemeente Moerdijk. Ze coördineert zestien van de 21 scholen in Moerdijk het vak cultuureducatie. ,,Voornamelijk veel praten", zegt ze. ,,Praten met teams, met directeuren over wat ze willen met cultuureducatie. En dan onderwijs op maat aanbieden."

Beroemde schilderijen

Zo is het project waar de klas van juffrouw Amber Schoones mee aan de slag gaat ook ontstaan. Vermaas legt met hulp van afbeeldingen van beroemde schilderijen uit de 18e en 19e eeuw, geprojecteerd op het grote elektronische bord, uit hoe het leven er toen aan toeging en welke kledingnormen daarbij hoorden.

Maar het blijft niet bij het gastcollege. Dat is slechts de springplank naar de opdracht die hen over twee weken in het Heemkundemuseum Van Strijen te wachten staat. Of iemand dat museum aan de Zuidhaven kent? ,,Daar ben ik al eens geweest", zegt Tijmen die eerst netjes zijn hand heeft opgestoken. Wat hij ervan heeft opgestoken? ,,Dat je geen dingen mag aanraken.”

Pluspuntje erbij

De verbinding tussen de 18e- en 19e-eeuwse kunst en het heemkundemuseum is deze: het museum was in die tijd een boerderij (met schuur, nu theater De Schuur). Een perfecte entourage, dus, voor het maken van de foto's waarmee ze groepsgewijs een schilderij uit die tijd zo goed mogelijk moeten namaken. De een is dan de regisseur, de ander staat model en weer een ander de fotograaf. Teamwork, nog een didactisch pluspunt erbij.

Boek over Napoleon

En natuurlijk helpt het om te lezen over die periode. Petra Groothalle, leesconsulent van bibliotheek West-Brabant, komt naar voren met een hoge stapel boeken. Over Napoleon, over de Industriële Revolutie en andere onderwerpen. Mogen de leerlingen mee naar huis nemen om te lezen. Weer een didactisch vinkje.