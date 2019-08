Zo komt het skatepark van Zevenbergen eruit te zien

,,We verwachten dat hij nog vóór dit jaar zal zijn opgeknapt", meldt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk.

Hoe het speelterrein eruit gaat zien, is nog niet bekend. Inwoners en gebruikers krijgen de mogelijkheid om mee te helpen een keuze te maken uit twee ontwerpen. Zij kunnen vanaf vandaag tot 1 september hun voorkeur uitspreken op de website van de gemeente Moerdijk, waar beide voorstellen worden gepresenteerd door middel van artist's impressions.

Volledig scherm Kids vinden dat de skatebaan aan de kristallaan is verloederd. © pix4profs/petervantrijen

Het opknappen van de veertien jaar oude skatebaan had heel wat voeten in de aarde. De jongeren die er gebruik van maken, klaagden een jaar geleden steen en been over de staat van de baan. ,,Die is verouderd en gevaarlijk", gaf Nick de Visser namens de gebruikers aan. Wat zij het liefst daarvoor in de plaats wilden, was een nieuw skatepark met ‘een diversiteit aan obstakels'.

De skatebaan kwam in september 2018 op de politieke agenda dankzij raadsleden Murat Tolu en burgerlid Jeffrey Kouters van Onafhankelijk Moerdijk (OM). Zij vertelden in een brief aan het college van B en W in september 2019 ‘signalen’ te hebben gekregen dat er niet veel meer deugde van het park: ‘De gebruikte materialen, onder andere hout, metaal en asfalt, zijn in de loop der jaren erg verzwakt door het veelvuldig gebruik van de baan en door blootstelling aan diverse weersomstandigheden.’ Tolu had zelfs losse bouten zien rondslingeren, vertelde hij. Volgens het Zevenbergse raadslid zou de gemeente er goed aan doen om te overwegen er een geheel nieuw park van te maken, met gebruik van beton. Tolu: ,,Dat is gebruiksvriendelijker en minder glad, dus minder gevaarlijk dan metaal. Ook is het toekomstbestendiger.”

De twee geselecteerde ontwerpen zijn in nauw overleg met onder anderen de gebruikers tot stand gekomen. Eerder dit jaar sprak projectleider Bert Voeten namens de gemeente met jongeren, een groep skaters en de werkgroep Spelen, die is ontstaan uit de Stadstafel Zevenbergen. Daaraan was al een inspraakavond voorafgegaan in november 2018 op basisschool De Arenberg.

Tegelijkertijd is voor het het opknappen van de speelruimte Westrand, bij de scouting, dezelfde soort inspraakprocedure uitgeschreven. Inwoners kunnen kiezen uit drie varianten. ‘Eventueel zwaarwegende opmerkingen’ kunnen op deze manier nog worden meegenomen, verklaart de gemeente.

Volledig scherm Ontwerp Boerplay © Zevenbergen