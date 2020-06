Zo hield correspondente Gonny Hendrikx-Farla het 29 jaar lang vol: ‘Ik vond álles leuk’

S

Vertel eens, Gonny, hoe komt het zo dat je er ineens mee stopt? Je bent toch nog fit en fruitig?

,,Voor mij was het níet ineens. Ik heb altijd gezegd: ‘Op m’n zeventigste stop ik, dan is ‘t goed geweest.’ Dat is nu dus een paar maanden eerder, en dat heeft te maken met corona.”

,,Toen de coronacrisis zo’n beetje voorbij was, begonnen jullie (de redactie van BN DeStem, AV) weer te bellen. Of ik ergens naartoe wilde. Ik dacht: ik heb er eigenlijk niet zo’n zin in. Drie maanden lang hoefde ik nergens op af te gaan, nergens over te schrijven, en ik merkte dat ik het heerlijk vond!”

,, Ik heb het er met Kees, mijn man, over gehad. Hij zei: ‘Als je er geen zin meer in hebt, moet je stoppen.’ En toen heb ik jullie gebeld.”

Voor de krant en de lezers is dat jammer. Je bent de ogen en oren voor ons in Klundert en omgeving. Niets ontgaat je. Jij weet toch alles van Klundert?

,,Niet alles, maar ik ken wel heel veel mensen in Klundert. Niet meer zo veel als vroeger, hoor. Vroeger kwam iedereen in de bloemenzaak - we hadden er maar één en daar heb ik tien jaar gewerkt. Voor een bloemetje - dat was toen een bosje chrysanten of een boeketje roosjes met gipskruid - ging je naar de bloemist, of op donderdag naar de markt. En ik ken natuurlijk ook veel mensen door Kees, die hier schoolhoofd is geweest.”

Jij kunt vast een typering geven van dé Klundertenaar.

,,Ja, maar dat doe ik niet, hi hi.”

Zelf kom je er niet vandaan, hè? Hoe ben je er terecht gekomen?

,,Ik ben in Zevenbergen geboren en Kees in de Zeg. Zegge, dus. Hij kreeg in 1978 een baan als hoofd op De Clundert, zoals de Cocon toen heette, en toen zijn we hier komen wonen.”

Weet jij nog wat je allereerste stukje was dat in de krant kwam, in 1992?

,,O, dat zal wel iets kleins zijn geweest. Een aankondiging van een bingo-avond of zo; dat deden we toen nog. Dat was voor De Stem - toen Brabants Nieuwsblad en De Stem nog aparte kranten waren.”

Hoe ging die sollicitatie bij De Stem? Wat hield die in?

,,Helemaal niks! Ze waren allang blij dat er iemand was die het wilde doen. In het begin was het allemaal doodeng. Je wist niet of je het goed deed. Ik had er helemaal geen opleiding voor gedaan, alleen middelbaar onderwijs gehad.”

,,Wel veel cursussen gedaan, maar die hadden niets met de journalistiek te maken. Voordat ik een artikel naar jullie stuurde, liet ik het altijd eerst door Kees lezen, om taalfouten eruit te halen. Daar is hij heel goed in.”

Je had het net over de aankondiging van een bingo-avond. Niets was jou te klein, hè?

,,Ik vond álles leuk. Je ontmoet zó veel mensen en je bent óveral bij: braderie, jeugdvoetbal, korfbal, avondvierdaagse, vogeltjestentoonstellingen - ach, zo veel. Jullie konden mij altijd bellen.”

,,Ik ging overal naartoe, zei nooit nee. Ik ging ook naar alle kerstconcerten. En wat denk je van vijf carnavalsevenementen in één weekend? Daar word je echt gallisch van!Ik deed het toch.”

Je zei net dat je alles leuk vond. Heb je dan nooit iets vervelends meegemaakt?

,,Zeker. Het was in de maand december, ik weet niet meer welk jaar. Ik moest naar de ingang van het industrieterrein Moerdijk. Daar stonden vrachtwagens uit het voormalig Oostblok geparkeerd en iemand had de krant getipt dat ze kerstpakketten zouden uitdelen aan de chauffeurs”

Heel bedreigend

,,Cor Viveen, de fotograaf van De Stem toen, was erbij. We stonden te wachten: er kwam niks. Dat duurde en duurde tot het helemaal donker werd. Wij keken naar die mannen, zij naar ons. Dat werd zó bedreigend. Cor zei toen tegen mij: ‘’ Wij gaan hier weg, dit is veel te gevaarlijk.’ Hij heeft me hier tot op de oprit gebracht. We hebben nooit meer iets van die actie gehoord.”

Hoeveel artikelen heb je in die 28 jaar geschreven, denk je?

,,Héél veel. Maar dan ook echt héél veel. In het begin alleen maar kleintjes en daarna grotere. Soms een hele pagina. Ik weet nog: hier op het voetbalveld was een generale repetitie van Oranje Garde voor het drumconcours van Kerkrade. Het was denk ik wel 35 graden, en het veld van kunstgras. Staan ze daar met die grote laarzen, mutsen en volle bepakking. Ik vond het schitterend om te zien! Maar voor die mensen was het verschrikkelijk. Dat ze het allemaal volhielden: ik vond dat zo knap.”

Als je al het geld had opgespaard wat je als correspondent hebt verdiend, had je daar dan een boot van kunnen kopen?

,,Wat kost een boot? Ik denk het niet. In het begin werden we per stuk betaald: 2 gulden vijftig. Met carnaval had je een goeie maand, soms wel 1200 gulden in de maand. Daarna werden we per woord betaald, en sinds een paar jaar per teken. Dat is wel een stuk beter. Nee, ik heb nooit kapitalen verdiend. Ik denk dat je dan beter aubergines kunt gaan plukken, ha ha.”

Wat was je laatste artikel voor BN DeStem?

,,Heel gek. Dat is met carnaval geweest. Een verslag van het feestje van de Spieringkruiertjes, op 25 februari. Daarna begon corona.”

Ga je het werk voor de krant toch niet een beetje missen?

,,Nee, het is goed geweest. Nu kan ik meer van de tuin genieten en van ons kleinkind.”