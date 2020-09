Zo gaat de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen eruit zien

Dan moet heus nog niet meteen gedacht worden aan het opbreken van de weg, zegt Silvain de Wiel. Hij is de projectleider namens Newae, een bedrijf met vestigingen in onder meer Breda. ,,We gaan volgende week eerst aan de slag met de leidingen en kabels. Daarna komen we pas in de fase van de aanbesteding: welke aannemer gaat de klus klaren? In juni 2021 zou de herinrichting klaar moeten zijn.”