Zo gaan de luxe appartementen bij de 7 Bergsche Hoeve eruit zien

met video Máxima maakt parachute­sprong uit vliegtuig bij bezoek aan Breda en Oudenbosch: ‘Heel spannend’

BREDA/BOSSCHENHOOFD - Koningin Máxima heeft woensdagmiddag een parachutesprong gedaan in een weiland in Oudenbosch. De sprong was het spectaculaire slotstuk van haar bezoek aan de Defensie Para School in Breda. Maxima: ,,Het ging heel snel. Blijven ademen, dacht ik.”

1 juni