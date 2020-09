Zo denkt Zevenbergen over afgelaste rondleiding: ‘Vraag Grapperhaus als gids’

ZEVENBERGEN - ,,Vraag Grapperhaus mee als gids, dan mag het wel!” Gegrapt, zij het met een bittere ondertoon, wordt er op social media genoeg over het afblazen van de rondleiding over het haventracé.

Daar zou publiek op 26 september, nog net voordat er water doorheen gaat stromen, onder leiding van een gids doorheen kunnen lopen. Een evenement met historische waarde waar liefst tweeduizend mensen zich voor hadden aangemeld.

Toen burgemeester Jac Klijs dinsdag liet weten dat dat bij nader inzien toch niet zo'n verstandig plan was, gezien de landelijke maatregelen die corona moeten inperken, en dat er daarom ‘helaas’ een streep door is getrokken, waren de reacties dan ook niet van de lucht.

Conclusie: Zevenbergen is boos

Waarom niet naar creatieve oplossingen gezocht?, vragen velen zich af. ,,Het wil maar niet lukken in Zevenbergen. Het kan allemaal, maar de wil is er niet. Spruitjesmentaliteit", reageert iemand.

Quote We werken aan een film en er leven nog meer ideeën, dus wordt vervolgd Danny Dingemans, Wethouder gemeente Moerdijk

De teleurstelling, want dat gevoel zit natuurlijk achter de boosheid, is dermate groot dat wethouder Danny Dingemans zich geroepen voelde om op Facebook ook een duit in het zakje te gooien.

Zijn reactie: ,,De suggestie dat we voor de makkelijkste oplossing gaan, vind ik niet fair. Onze mensen zijn van harte bereid hier tijd in te stoppen en dat doen ze ook voor de alternatieven. (...) We werken aan een film en er leven nog meer ideeën, dus wordt vervolgd.”

Zo'n film wil Bob Buckley wel maken

Zo'n film wil Bob Buckley - directeur van The Dutch Way of Life - uit Moerdijk wel maken, schrijft hij: ,,Wij hebben de mobiele capaciteit om alles te livestreamen voor meerdere Facebookpagina's. Ik hoop dat de gemeente dit als een optie overweegt."