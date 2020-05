Zo denken musea en theaters in Etten-Leur, Klundert en Zevenbergen over doorstart per 1 juni: ‘Een hele puzzel’

Deze bijkomstigheid alleen al bezorgt voorzitter Cor Rus-Hartland uit Zevenbergen hoofdbrekens. ,,Dat is verdraaid lastig. Ik zou niet weten hoe we dat moeten oplossen.”

En wat te denken van de ruimte in het museum zelf? ,,Het is een oude boerderij; hier en daar is het echt smal.” En last but not least, het soort bezoekers? ,,Wij krijgen voornamelijk groepen, waarvan het merendeel 70-plus is en in bussen komt...”

Allemaal obstakels

Allemaal obstakels die een simpele opening van de deuren van het Klundertse museum aan de Stoofdijk danig in de war staan. ,,Het is niet anders", verzucht Rus-Hartland. Binnenkort komt er een bestuursvergadering waarin de vraag ‘hoe gaan we het doen, áls we het gaan doen’ centraal staat.

Ook andere instanties in de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk die tot de culturele sector behoren staan niet alleen te juichen bij de aankondiging van versoepeling van maatregelen.

Veel vaklui van vroeger

Volledig scherm De musea mogen op 1 juni weer open. Het Nationaal Drukkerij Museum in Etten-Leur is al bezig met de voorbereidingen. Links secretaris Cees Jochems. © Nationaal Drukkerij Museum

Het Nationaal Drukkerij Museum in Etten-Leur bijvoorbeeld kampt met hetzelfde vrijwilligersprobleem als in Klundert, al gaat het om een kleiner aantal: 28. ,,Daar zitten veel vaklui van vroeger tussen, die het drukkersberoep hebben uitgeoefend", weet secretaris Cees Jochems.

Quote Het wordt een hele puzzel. Maar we gaan op 1 juni wel weer open, hoe dan ook cees Jochems , Secretaris Nederlands Drukkerij Museum, Etten-Leur

Andere overeenkomst: ook het Etten-Leurse museum leunt zwaar op groepsbezoeken. Hoe dat straks in de praktijk moet? ,,Ik zou niet weten hoe. Het wordt een hele puzzel. We zijn niet zo'n groot museum en gaan sowieso ruimte maken. Want we gaan wel weer open, hoe dan ook.”

Schuur Zevenbergen: misschien volgend seizoen dicht

Of het Zevenbergse theater De Schuur open gaat, is nog maar de vraag. ,,Ik krijg steeds meer het gevoel dat we beter een seizoen over kunnen slaan", peinst voorzitter Henk Hendrikx.

,,Ik zie het namelijk helemaal niet voor me, een voorstelling met hooguit 25 bezoekers. Waar ben je dan met je gastvrijheid? Theater moet ook een avondje uit zijn.”

Volledig scherm Bomvol was het op 17 maart 2018 in Theater De Schuur in Zevenbergen tijdens het optreden van de Van Halen Tribute Band. Zoiets kan nu niet meer. © Gerard van Offeren/Pix4Profs

Volgende week is er bestuurlijk overleg. Een beslissing komt pas na het bestuurlijk overleg op 11 juni met de gemeente.

Nieuwe Nobelaer zorgt voor lichtpuntjes

,,Maar wij zorgen voor de lichtpuntjes", klinkt het opgewekt uit de mond van Hilda Vliegenthart. Als directeur van Nieuwe Nobelaer heeft zij daar al sinds de corona-uitbraak voor gezorgd.

Volledig scherm De bibliotheek in Nieuwe Nobelaer bedacht een manier om mensen toch te helpen, nu de bieb dicht moest. Mensen konden zich inschrijven voor een verrassingspakketje met vier afgeschreven biebboeken. Er hebben zich bijna 600 mensen voor gemeld. Directeur Hilda Vliegenthart geeft hier de boeken weg aan een van de afhalers. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer