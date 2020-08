Zo denken inwoners over Klundert: ‘Ons stadje verpaupert’

600 kilo coke bestemd voor Moerdijk onder­schept in Rotterdam

17 augustus MOERDIJK - De douane heeft maandagavond tijdens een controle in de Rotterdamse haven opnieuw een flinke slag geslagen. In een container gevuld met 'calcium silicon’ werd 600 kilo cocaïne gevonden. De lading was bestemd voor een bedrijf in Moerdijk.