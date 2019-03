Zo blijven de ouderen van de Zeven Schakels in Zevenbergen in beweging

Op maandagmiddag genieten de cliënten van de les zitdans, door Tamara Heeren van Balletstudio Tamara, in de Theaterzaal van de Zeven Schakels. Eerst maken ze de armen, handen, schouders, voeten en hoofden soepel. De cliënten vinden het erg leuk. Door de muziek en het aanstekelijke enthousiasme van Heeren doen ze allemaal mee. Na de opwarming volgen een dansje en een powerdans waarbij bewegend plezier maken voorop staat. Kaatje Boer (79) en Leny Toonders (90) doen iedere week mee. Mevrouw Toonders: "Het is leuk dat ze dit organiseren en dan is het wel zo leuk om er heen te gaan. Het is belangrijk om te blijven bewegen. Veel clubjes zijn leuk om bij aan te sluiten."