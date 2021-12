ZLTO-man Adrie Bossers weer fulltime op het land: ‘Als boeren samenwerken zijn ze tot veel in staat’

We zitten nog maar nauwelijks aan tafel of we zijn al druk in gesprek. Over het omgaan met de pers, over beeldvorming rond gevoelige onderwerpen als dierenwelzijn, over de route van ons voedsel (die korter moet worden), over draagvlak. Of nou ja, in gesprek. Adrie (60) begint meteen over de onderwerpen die hem na aan het hart liggen. Als boer, mens en vertegenwoordiger van de landbouwsector. Het gaat om verbinding zegt hij, om samen oppakken, want dan kom je veel verder dan als eenling. Het is een visie die past bij zijn werk als akkerbouwer en ZLTO-bestuurder én de manier waarop hij en zijn vrouw Mariëlla (die pastor is) in het leven staan: met aandacht voor mens en maatschappij.