Zij blijft in Bali, ondanks corona: ‘Ik zie het eiland nu op een manier die niemand anders ooit gaat zien’

Inval in pand Moerdijk in groot drugsonder­zoek

29 juli MOERDIJK - De politie is dinsdag een drugspand in Moerdijk binnengevallen vanwege een groot drugsonderzoek. Het pand, waarvan niet duidelijk is of het een woning of bedrijfspand is, werd in het onderzoek gekoppeld aan een criminele organisatie die draait om de handel in verdovende middelen.