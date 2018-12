‘Zielig dat ze soms geen eten krijgen’

Voer

De Ruiter is naar eigen zeggen al acht jaar elke werkdag in het parkje om het voer te geven dat Crielaard heeft klaargezet. Dat was eerst dagelijks, nu nog maar twee keer in de week, stelt de vrijwilliger vast. De vader van Machiel was volgens De Ruiter twee keer per dag in het parkje te vinden, Machiel zelf ziet hij er nauwelijks. De dieren komen zeker dankzij De Ruiter niets tekort, want hij voert ook oud brood en water neemt hij mee vanuit Sovak.