Zieke minister Van Nieuwenhuizen zegt bezoek aan Heijningen en Helwijk af

Typisch Moerdijk van BNN Vara neemt clip van DJ-AP (16) uit Moerdijk op

11 januari MOERDIJK - ,,Dit kan een boost zijn voor mijn carrière", denkt Angus Pieterse (16) uit Moerdijk, beter bekend als DJ-AP. Zaterdag nam hij in De Blokhut in Moerdijk de clip op voor het lied dat hij binnenkort uitbrengt. BNN Vara was er bij om de laatste beelden te schieten voor Typisch Moerdijk.