Zie ginds komt toch echt de politieboot in zeehaven Moerdijk

De nieuwe voorziening plus de extra capaciteit komen ook ten goede aan de noodhulp. Klijs geeft een voorbeeld: ,,Zeeschepen hebben voorrang op plezierboten. Dat gaat in de regel goed, maar u wilt niet weten hoe vaak het bijna misgaat." En wanneer er iemand van de wal of een schip in het water valt, moet tot nog toe worden gewacht op hulp van een boot vanuit Dordrecht of Drimmelen. Straks gaat het met een boot in de zeehaven van Moerdijk een stuk sneller.