Zeventig Brabantse bedrijven werkten mogelijk met asbesthoudend staalgrit

Ziek door asbest

Asbest kan asbetose veroorzaken, maar ook astbestkanker.



Asbestose is een longaandoening, die wordt veroorzaakt doordat er asbestvezels in het bindweefsel van de longen zijn opgenomen. De longen verliezen daardoor hun elasticiteit, waardoor ademhalen moeilijker wordt. Asbestose is niet per se dodelijk. De ziekte kan alleen maar veroorzaakt worden door langdurige (tien jaar of meer) blootstelling aan hoge concentraties asbest.



Bij astbestkanker ontstaat een tumor, ofwel mesothelioom, aan de vliezen die lichaamsholten bekleden, zoals het longvlies.

Wanneer asbestvezels zijn ingeslikt, kan het leiden tot een tumor aan het buikvlies, maar deze vorm van asbestkanker komt minder vaak voor.

Asbestkanker kan al ontstaan na eenmalige blootstelling aan asbest. De periode tussen de blootstelling en het moment dat de ziekte zich openbaart is gemiddeld 30 jaar. Een mesothelioom groeit snel en is meestal niet te genezen. Gemiddeld leven mensen na de diagnose nog 13 tot 15 maanden.



Bron Asbestslachtoffers Vereniging Nederland / Kanker.nl