Zevenbergse Yvette (19) ontwerpt Prinsjesdag-outfit VVD-Kamerlid

Het kleden van een Kamerlid op Prinsjesdag: het is dé ultieme uitdaging voor scholieren van de modeopleiding op het Albeda College.



Leerlinge Yvette de Valk was in eerste instantie niet eens van plan om mee te doen. ,,Ik zat in mijn eindexamenjaar, dus ik had het al onwijs druk." Maar de opdracht leek haar zó leuk dat ze besloot om toch maar een poging te wagen.



Het project begon met een soort 'intakegesprek' waarbij Tamara van Ark met de leerlingen besprak waaraan haar outfit moest voldoen. ,,Prinsjesdag is een bijzondere en formele gelegenheid. Als ik ga zitten, moet mijn jurk er nog steeds netjes uitzien", legt zij uit.

'Diep onder de indruk'

,,En er is nog een hele belangrijke eis die wordt gesteld aan een outfit voor Prinsjesdag: hij mag niet oranje zijn." Leerlingen mochten een schets inleveren, waaruit Van Ark vervolgens een keuze maakte. ,,Yvette kwam met een ontwerp waarvan ik meteen diep onder de indruk was", aldus het VVD-Kamerlid.

De leerlinge kon niet wachten om haar ontwerp om te toveren tot een mooie outfit. ,,Maar ik vond het wel heel spannend, want normaal gesproken doen leerlingen zo'n project samen en ik deed het alleen", vertelt ze.



Yvette zocht vervolgens samen met Van Ark de stof voor de jurk uit. ,,Ik liet dat voornamelijk aan haar over, want zij is natuurlijk de expert", vertelt het Kamerlid.

