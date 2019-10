Zevenbergse wijk Krooswijk krijgt een voetbalkooi

PvdA-raadslid Bisar Cicek springt nog net geen gat in de lucht, maar hij is meer dan in zijn nopjes dat Zevenbergen nu eindelijk zijn langgewenste voetbalkooi heeft. ,,Ik ben hier ontzettend blij mee. Want ik heb het altijd als een enorm gemis ervaren dat die in een stad zoals Zevenbergen ontbrak. Maar eindelijk na al die jaren is het zover.”