Zevenbergse voortuin in puin: ‘Je mag hier maar 30, maar soms rijden ze 80'

ZEVENBERGEN - Het moet afgelopen zijn met het overschrijden van de maximum snelheid in de Zevenbergse Arembergstraat. Dat vindt Marc van Tilborgh die er zelf woont. ,,Het wemelt hier van de kinderen. Het is wachten tot het echt fout gaat.”

Ofschoon er geen lichamelijk letsel uit voortvloeide, ging het nog geen twee weken geleden in zijn ogen op vrijdagavond 29 mei flink fout. Getuigen zagen iets over negenen een auto met hoge snelheid via de Arembergstraat over een stoep in de Van der Markstraat rijden.

Geen rijbewijs

Het voertuig reed verder door een voortuin en kwam pas tot stilstand in de tuin ernaast, op nummer 13. De twee inzittenden van de auto stapten uit, renden weg en lieten de auto achter. De 25-jarige bestuurder die een straat verderop woont werd even later in de Bourgondiëstraat aangehouden door de politie - nadat hij er in eerste instantie vandoor was gegaan; hij bleek geen rijbewijs te hebben.

Bandensporen

Vooral in de tuin van nummer 13 is de schade goed zichtbaar. Het aan drie kanten geplaatste witgeverfde ijzeren hek is aan diggelen, planten zijn verpletterd. ,,Kijk”, wijst bewoner Frans Roessel op de omgewoelde tuingrond, ,,je ziet de bandensporen nog.”

Quote Ik hoorde later dat ze allemaal rondjes reden, steeds harder: joyriding. En toen kwamen ze bij mij in de voortuin terecht, met hun zatte kop Frans Roessel, Bewoner Van der Markstraat, Zevenbergen

Toen het gebeurde, die vrijdagavond, was hij toevallig niet thuis. ,,Ik hoorde later dat ze allemaal rondjes reden, steeds harder. Joyriding, ja, zo heet dat. Toen kwamen ze bij mij in de tuin terecht, met hun zatte kop. Drank en drugs, hè. Dan weten ze niet wat ze moeten doen.”

De maat is vol

Voor Van Tilborgh is de maat vol. ,,Twee jaar geleden al zijn mijn vader, die schuin tegenover mij woont, en ik bezig geweest met de wijkagente van destijds om aan te kaarten dat er hier veel te hard gereden wordt. Je mag hier maar 30 kilometer per uur, maar echt, 's avonds rijden ze hier regelmatig 80.”

Oplossingen: hogere drempels, plantenbakken, een bord dat aangeeft hoe hard je rijdt

Een gesprek met de gemeente kwam er wel, maar er vloeide niets uit voort. ,,Ze hebben hier één middag gestaan. Toen gebeurde er niets. En vervolgens is er niets meer mee gedaan", klaagt Van Tilborgh, die zegt namens een grote groep bewoners te spreken. Wat hem betreft kunnen eenvoudige oplossingen al soelaas bieden: ,,Hogere drempels, plantenbakken of een bord dat aangeeft hoe hard je rijdt.”