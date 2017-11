Zevenbergse Tejatergroep Snippers brengt absurde sprookjes

Volgens Marijke Venghaus van de theatergroep is de voorstelling een compilatie van licht absurde sprookjes die tot een climax komen in het grote bal aan het eind van het stuk. "Dat bal is door de koningin georganiseerd voor haar zoon, een luie papzak. Hij wordt door zijn moeder gepusht om een leuke vriendin te zoeken die het goed doet op de jaarlijkse skifoto's."

Generale repetitie

Gisteravond had Snippers na maanden van voorbereidingen de generale repetitie. Volgens Venghaus wordt er al sinds de zomervakantie aan 'Lang en Gelukkig' gewerkt. Het stuk hoefde niet geschreven te worden, omdat het een bestaande productie is van het Rotterdamse Ro-theater. In 2015 speelde Snippers ook een van hun stukken: 'Moord in de Kerststal'.