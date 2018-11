Zevenbergse Sint bereidt zich voor op ‘slijtageslag’

Een slijtageslag? Doelt hij op eventuele opstootjes vanwege de Zwarte Piet-discussie. Hij schudt zijn hoofd. “Nee, dat heeft er geen bal mee te maken,” snauwt hij nu zelfs terwijl de zweetdruppels in zijn baard verdampen. Wat is er toch met onze kindervriend? Zijn intocht moet hem toch euforische gevoelens bezorgen. Precies om 14.00 meert Sint Nicolaas met Pakjesboot 7 aan met 94 ouderwetse zwart of bruin-zwarte Pieten. Dan is iedereen bij de Suikerfabriek, bij afslag de Blokweg. De Pieten-band doen de kinderen ongetwijfeld jubelen van blije verwachting. Dus slijtageslag?

Knallend feest

Om 14.30 ontvangt Burgemeester Jac Klijs hem in het centrum, pal voor Café Proost. Een uur later begint in de Borgh de dansers van Balletstudio Tamara een knallend feest. “Daarna moet ik op”, zegt hij stilletjes. In totaal wordt er vandaag 150 kilo snoep uitgedeeld. Ook niet mis. Waarom zeurt onze Sint zo? Zie hem zitten, zo stilletjes. Of is hij juist super geconcentreerd?

Ineens schudt hij tot onze verbazing zijn angst van zich af. Het geprevel van zojuist blijkt namelijk te horen bij zijn voorbereiding. Hem wacht namelijk een grootste uitdaging. Want jarenlang had Zevenbergen een geweldige maar inmiddels gestopte Sint. Deze Sint maakt straks zijn debuut en dient zijn voorganger minimaal te evenaren. Met het woord ‘slijtageslag’ doelde hij op zijn 72-jarige lijf. “Ik be de hele dag in touw. Maar ik lust Zevenbergen rauw. Ik kreeg het paardrijden inmiddels onder de knie. Heb alle kinderen in mijn boek staan, ook de deugnieten.” Hij pept zich op. In de vorige eeuw toerde hij langs bejaardenhuizen. “Overal trok deze Sint volle zalen. Verder trad ik vaak op als Nolleke van ‘t Sas bij Bont Gemaauw en speelde in Theater De Schuur de sterren van de hemel. Joh, ik ben er helemaal klaar voor.”