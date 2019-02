Zevenbergse Roemeense neemt het op voor haar landgenoten: ‘Roemenen leven hier in slechte omstandigheden’

ZEVENBERGEN - Bijna niemand die het weet of merkt, maar toch is het zo: in de gemeente Moerdijk verblijven honderden arbeidsmigranten uit Roemenië.

Een groot aantal doet dat noodgedwongen in slechte omstandigheden, stelt Raluca de Jong uit Zevenbergen. Zij is eigenaar van de Roemeense levensmiddelenwinkel Casa aan de Noordhaven en neemt het voor hen op. ,,Ik spreek veel Roemenen en hoor veel over hun situaties”, verklaart de onderneemster die achttien jaar geleden in Nederland kwam wonen.

Volledig scherm Donderdagmiddag kreeg Raluca de Jong (midden) in haar winkel Casa in Zevenbergen bezoek van onder anderen burgemeester Jac Klijs (links van haar) en Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) rechts van haar. Helemaal rechts Antonio Hildalgo Aragones, burgerlid van de SP Moerdijk. © Annelies Vlaanderen

Donderdagmiddag deed ze haar verhaal in haar één jaar geleden geopende zaak aan een clubje mensen in de hoop dat er iets met haar opmerkingen wordt gedaan: burgemeester Jac Klijs, Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) en Arnout Hoekstra, lijsttrekker van de SP voor de Europese Unie.

Port of Moerdijk

De bijeenkomst was georganiseerd door Antonio Hidalgo Aragonés van de SP-afdeling Moerdijk; eraan vooraf ging een bezoek aan hotel Port of Moerdijk waar sinds kort arbeidsmigranten logeren én aan de omgeving van parkeerplaats Streepland in Zevenbergschen Hoek. Vanaf deze plek proberen Albanezen in vrachtwagens mee te reizen naar Groot-Brittannië om daar te werken.

Uitbuiting

SP-er Van Dijk zet zich in voor het lot van arbeidsmigranten. ,,Arbeidsmigratie, vooral uit Oost-Europa, moet veel beter worden gereguleerd. De ongecontroleerde toestroom van arbeidsmigranten leidt tot overlast, verdringing en uitbuiting.”

Huisvesting

Raluca de Jong knikt beamend. ,,Met name de huisvesting is een groot probleem. Voor het huren van een huis met drie slaapkamers wordt makkelijk 2.400 euro gevraagd. Daarom belanden er veel op campings, terwijl dat eigenlijk niet legaal is.”

Er zit ook een andere kant aan de medaille, bracht burgemeester Jac Klijs naar voren. ,,Als je hier woont, moet je je wel aanpassen aan de waarden en normen van het land. Je vuilniszak uit het zolderraam gooien mag in je vaderland onderdeel zijn van de cultuur, hier is het dat niet.”

Containers

De Jong wierp tegen dat arbeidsmigranten meestal niet bekend zijn met de regels. ,,Ze hebben geen idee hoe het werkt met de ondergrondse containers. Werkgevers zouden daar meer verantwoordelijkheid in moeten nemen.”

Handhaving

Klijs beloofde te laten kijken of de gemeente ‘sociale plekken’ zoals Casa kan gebruiken om zulk soort informatie via folders aan de doelgroep te verstrekken. ,,Maar meer kunnen we niet als gemeente. Wij doen al aan handhaving door bijvoorbeeld huisvesting op brandveiligheid te inspecteren. De rest moet de landelijke politiek oplossen.”