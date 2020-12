Zevenbergse Petra de Jager Brabander van het Jaar

Heisa over vergade­ring in raadszaal: ‘Ik schaam me rot’

21 december ZEVENBERGEN - Ze was er wel, maar met heel veel tegenzin. Moerdijk Lokaal-raadslid Ingrid Kleijn deed er donderdagavond haar beklag over dat de gemeenteraad in deze tijd van coronacrisis niet digitaal vergaderde, maar ‘gewoon’ in de raadszaal in Zevenbergen bijeenkwam.