Zevenbergse markt weer compleet: ‘Zij hebben ons gemist, en wij hen ook’

ZEVENBERGEN - Na zonneschijn komt regen, maar dat mag de pret niet drukken op de eerste dag sinds de laatste lockdown dat de weekmarkt in Zevenbergen weer compleet is. ,,Zij hebben ons gemist, en wij hen ook.”

,,De mensen hier zijn zó aardig, zó blij dat je d'r bent!” Leslie Allen uit Oosterhout en haar schoonzus Helma van Eyl staan voor de derde keer in Zevenbergen met hun kraam Underwear Everywhere, als opvolger van de familie Geerts-Lips uit Zevenbergschen Hoek die er eind vorig jaar mee ophield. ,,Dit is denk ik een van de positiefste markten die wij kennen. Dat merk je al als je aan 't uitpakken bent.”

‘Ondergoed is toch ook essentieel?’

Ontzettend blij zijn ze dat ze weer kúnnen uitpakken. ,,Wij begrijpen overigens niet dat we moesten thuisblijven, want ondergoed is toch ook essentieel?”

Dat het weer deze donderdag niet bepaald meehelpt, daar zitten ze niet mee. Helma neemt een diepe teug zuurstof. ,,Lekker, buiten. Dat is misschien wel wat ik het meest gemist heb, de afgelopen viereneenhalve maand.”

Non-food in de ban

Op 14 december 2020 deed premier Mark Rutte het aandeel ‘non-food’ op markten als zijnde ‘niet-essentiële koopwaar’ in de ban. Alleen etenswaren mochten nog maar verkocht worden. Sommige verkopers wisten de periode financieel te overbruggen, andere gingen ander werk doen. Johan Hoek uit Middelharnis bijvoorbeeld, die er weer met zijn leren tassen staat. ,,Ik heb winkels bevoorraad. Ook leuk.”

Johan Hoek staat weer met zijn lederwaren op de weekmarkt in Zevenbergen. ,,Ik heb winkels bevoorraad. Ook leuk."

Voor Annemieke Remijer uit Breda, die een kraam heeft met kaarten en fournituren, was het bij nader inzien een voordeel dat ze niet kon werken. ,,Mijn moeder is dementerend. Die heb ik vijf maanden kunnen verzorgen. Ik had dan wel minder inkomsten, maar ik weet wel wat belangrijker is.”

Iedereen is blij, merkt Annemieke, dat ze d'r weer is. En dat doet haar goed. ,,Ik ben ook blij dat zíj weer zijn gekomen. Kaartjes kun je tegenwoordig overal kopen, toch?”

Tonny Farla (83), bezoekster van de weekmarkt in Zevenbergen. ,,Heerlijk dat de markt weer compleet is."

In Tonny Farla (83) heeft ze een trouwe klant. ,,Lang nie gewiest, eej. 't Is nie normaal, eej.” En dat beetje nattigheid... ,,Ah joh, gewoon de capuchon opdoen.” De eerste dag, dat Annemieke ‘weer van Rutte mocht', woensdag, was wel anders. ,,Toen stond ik in Wouw, het zonnetje scheen. Geweldig, gewoon.”

‘Waarom? Omdat ik het gezellig vind’

Weer of geen weer, Jan van de Meerendonck (86) slaat de donderdagse weekmarkt nooit over. ,,Maar ik kom dan ook niet voor de fournituren, begrijpt u wel. Ik kom voor de groente, de kaas en de noten. Waarom? Omdat ik 't gezellig vind.”

Jan van de Meerendonk (86), vaste bezoeker van de weekmarkt in Zevenbergen. ,,Ik ben niet zo van de fournituren."

Bij groente- en fruitboer De Verse Verleiding is het druk. ,,Wij hebben gelukkig geen last gehad van de lockdown", vertelt Tomas van Gellecum.

Frustraties voorbij

En kijk, daar staat John McClean uit Roosendaal weer met z'n producten - van batterijen tot bezems. Alsof hij reclame maakt voor z'n poetsdoeken, zo staat hij de toonbank te boenen. ,,Ze hebben ons gemist", merkt hij ondertussen op. ,,En wij hen ook.” Voorbij zijn de frustraties. ,,Vooral als je bij de Albert Heijn kwam... Zo druk als het er was, en mensen zonder mondkapje. Heel zuur. Maar nu is iedereen gelukkig blij.”