Zevenbergse Lieke (18) wil dolgraag knallen bij Miss Teen Universe, maar toen kwam de lockdown...

,,Ik vind het eigenlijk best wel fijn dat de verkiezing is uitgesteld", vertelt ze. ,,Als je daar nu wel heen zou gaan, zou je toch het gevoel hebben dat je je gezondheid in gevaar brengt. Omdat het voor veel deelnemers lastig of niet mogelijk was om te komen, heeft de organisatie besloten de verkiezing uit te stellen tot augustus. Hopelijk zijn wij dan gevaccineerd en is het wat rustiger.”



Lieke vindt het eigenlijk ook wel fijn dat ze nu extra tijd heeft om zich voor te bereiden. In december werd zij verkozen tot Miss Teen Universe Netherlands. Daarna zou ze zich gaan voorbereiden op de wereldwijde verkiezing. ,,Maar toen zijn heel veel dingen op pauze gezet, vanwege de lockdown. Fotoshoots gingen niet door, ik kon mijn trainer niet zien en dus geen gesprekken oefenen in het Spaans of catwalk lopen", legt ze uit. ,,Omdat het nu is uitgesteld heb ik toch genoeg tijd en kan ik goed voorbereid deelnemen.”