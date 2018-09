Zevenbergse kids willen skatepark voor zichzelf: 'Weg met die illegale gasten!'

De anderen, dat zijn Lobke (12), Lotte (12), Jesse (10), Stan (10) en Daan (9). Een paar keer per week spelen ze na school op de skatebaan aan de Zevenbergse Kristallaan. Daan is een duvelse dondersteen, dat zie je zo. ,,Weg met die illegale gasten!", roept de kleinste van het stel triomfantelijk. Het skatepark, verklaart Lotte, zou eigenlijk alleen voor hén moeten zijn. En die jongeren die verderop 'alles doen wat verboden is, je weet wel: seks en zo', moeten maar ergens anders gaan klieren.

Tros schoenen

De kinderclub rent naar de ijzeren tafel met banken aan weerszijden. ,,Kom mee, kijk dan!" Onder de banken liggen peuken, het meubilair is met graffiti beklad, en hé, wat hangt daar in de bomen? Een hele tros schoenen! De Zevenbergse kinderen denken te weten waarom. ,Daan, knipogend: ,,Dat is om te laten zien dat het hier gebeurt..."

Opknapbeurt

En weg zijn ze weer, op hun fietsjes en steps, de skatebaan op. Dat die na veertien jaar aan een opknapbeurt toe is, zoals de plaatselijke politieke partij Onafhankelijk Moerdijk voorstelt, vinden ze niet eens zo heel erg belangrijk. De prullenbakken die om de haverklap worden opgeblazen, het gebruik van 'drank, alcohol en drugs', de scootergevechten: dat vinden ze allemaal een stuk irritanter. Vaak is het er een bende, aldus het jeugdige stel. Dat is niet goed voor het milieu, vindt Lotte, en ook niet eerlijk. ,,Wíj moeten op het milieu letten en zíj trekken zich er niets van aan."

,,Maar ze komen van de gemeente ook wel opruimen, hoor ", weet Jesse. ,,Dat doen de échte skaters ook voordat ze beginnen."

Ouders

Naast de skatebaan staan twee ouders te kijken. Stans vader, Benjamin Hopmans, haalt desgevraagd zijn schouders op over de staat van de sportvoorziening ; ,,Och, eerst was er niets, nu is er iets. Zo kun je het ook bekijken."

Handhaven

Lotte woont op de Kristallaan en hoeft alleen maar de straat over te steken om bij het skatepark te komen. Lottes moeder, Nienke Fens, beaamt dat er 'hier best veel gebeurt' . ,,Maar op zich hebben we er niet zo veel last van. De politie komt hier af en toe om te handhaven. En we bellen ze wel eens als we iets verdacht zien achter in de bosjes."