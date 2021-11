Zevenbergse kerstboom brengt nog geen kerstsfeer: ‘Alsof de laatste centen aan de haven zijn uitgegeven’

Sloot in Langeweg leegge­pompt vanwege 2000 liter drugsafval

LANGEWEG - Een sloot in Langeweg is woensdagmiddag leeggepompt omdat die vervuild was geraakt met duizenden liters drugsafval. Dat meldt Rijkswaterstaat. Uit het gebied is 600 kuub water gepompt.

