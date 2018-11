Zevenbergse katten in de race voor ‘Tekening van het Jaar’

VIDEOZEVENBERGEN - Zó realistisch heeft Daniëlle Hollants (26) uit Zevenbergen haar twee katten getekend dat je je even afvraagt of de tekening niet een foto is. Kennelijk heeft ze dat ook zo goed gedaan dat de tekening is genomineerd voor 'Tekening van het Jaar'.

De jaarlijkse wedstrijd is landelijk en wordt voor de derde keer gehouden. Iedereen kan tekeningen insturen. Voor de Publieksprijs kan tot en met 30 november worden gestemd. En er is een eerste prijs die wordt bepaald door een vakjury. Hollants’ kattentekening is voor die laatste categorie genomineerd, samen met 49 andere. Op 3 december wordt daarvan de top 10 bekend.

Volledig scherm Daniëlle Hollants is genomineerd voor 'Tekening van het jaar'. Ze tekent heel realistisch, met name dieren. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Spannend natuurlijk voor Daniëlle, die voor het eerst meedoet. ,,Maar ik ging niet per se voor de winst. Ik hoop wel de top 10 te halen, want dan komt je tekening op een expositie in Den Haag en kun je een juryrapport opvragen.”

(Lees verder onder de video)

Serieus tekenen, zelfs in opdracht, doet Daniëlle al minstens tien jaar. ,,Toen ik nog klein was, keek ik altijd naar Bob Ross. En toen ik op paardrijden zat, vond ik het leuk om de paarden van mijn vriendinnen te tekenen. Ik had net pastelkrijt ontdekt. Daarna kwam de hond van de buren, het paard van kennissen van mijn ouders en toen de eerste opdrachten.”

Daniëlle tekent om zich te ontspannen. ,,Ik concentreer me en vergeet alles om me heen. Het geeft me energie. Ik heb er bewust één dag in de week voor ingeruimd.” De rest van de week werkt ze als stedenbouwkundig ontwerper. ,,Dan leer je ook tekenen, maar heel anders.”

Daniëlle maakt gebruik van foto’s, want katten en model staan, dat is een onmogelijke combinatie. Zelfs één goede foto van de twee samen lukt niet. Op YouTube staan filmpjes waarop te zien is hoe secuur ze te werk gaat. Dieren tekent ze het liefst. ,,Ik wil karakters vastleggen. Bij mijn katten Maki en Nori heb ik een ondeugende blik in de ogen gelegd. Zo wordt het net net iets meer dan een foto. Hier kun je eindeloos naar blijven kijken, je ziet steeds meer details.”